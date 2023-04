Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 30,32 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.153.247 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 33,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,83 EUR.

