Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 39,16 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 39,16 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,02 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.582 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,60 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,62 EUR je Aktie.

