Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 39,48 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,48 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 39,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,53 EUR. Bisher wurden heute 11.379 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,67 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,57 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 30,17 Prozent Luft nach unten.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 EUR in den Büchern gestanden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.08.2024 gerechnet. Am 30.07.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,62 EUR je Aktie aus.

