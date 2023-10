Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,16 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,16 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 29,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,10 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 590.245 Aktien.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 12,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13.880,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

