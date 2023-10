Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verliert am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 30,23 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 30,23 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 29,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.257.968 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 13,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (24,94 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 17,50 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.880,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.104,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

TRATON-Aktie moderat im Plus: Neuer TRATON-Dienstleister will E-Lastwagen das Laden erleichtern

SAF-HOLLAND-Aktie zieht an: Analystenstudie und Volvo-Zahlen beflügeln SAF-HOLLAND - Jahresziele angehoben

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer