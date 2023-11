Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 29,30 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,51 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 312.686 Daimler Truck-Aktien.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (27,57 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,14 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 13.860,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umgesetzt.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,34 EUR je Aktie aus.

