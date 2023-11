Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 29,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 29,25 EUR zu. Bei 29,51 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 631.858 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 5,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,14 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 13.860,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 21.03.2024 gerechnet.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX

LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im LUS-DAX