Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 29,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 29,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.540 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 14,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.860,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX

LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im LUS-DAX