Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 34,22 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 34,22 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 516.921 Daimler Truck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,41 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2023. 0,56 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 19,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,43 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

