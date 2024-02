Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittwochmittag fester

Daimler Truck im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 36,04 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 36,04 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,11 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 279.744 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,11 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 0,19 Prozent Luft nach oben. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,60 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

