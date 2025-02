Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 41,57 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,57 EUR. Bei 41,57 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.137 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,60 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,19 Prozent zurück. Hier wurden 13,14 Mrd. EUR gegenüber 13,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,15 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

