Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich gestärkt

Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 24,71 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.392 Punkten steht. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189.618 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 EUR.

Die Daimler Truck Holding AG ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller, mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus. Der Konzern bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Die Nutzfahrzeuge werden unter den Marken BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses und Western Star vertrieben. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil des Portfolios. Nach dem Spin-off von der Daimler AG ging die Daimler Truck Holding AG als eigenständiges Unternehmen im Dezember 2021 an die Börse.

