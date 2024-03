Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 46,57 EUR abwärts.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 46,57 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 46,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 232.751 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 26.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 03.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,65 EUR je Aktie aus.

