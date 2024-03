Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 47,06 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 47,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 47,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.217 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 41,42 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.950,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 14.783,00 EUR eingefahren.

Am 03.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Daimler Truck dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,65 EUR fest.

