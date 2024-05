Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 39,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 39,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,97 EUR. Bei 38,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.803 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 18,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit Abgaben von 29,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 56,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich