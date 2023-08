Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 33,48 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 33,48 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 33,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.871 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,00 EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie leichter: Daimler Truck-CEO übernimmt nach Tod von Goetz zunächst Finanzressort

Was Analysten von der Daimler Truck-Aktie erwarten

"Riesiger Verlust": Daimler Trucks Finanzvorstand Jochen Goetz kommt bei tragischem Unglück ums Leben