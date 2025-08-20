Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 41,13 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,13 EUR an der Tafel. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,13 EUR aus. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,98 EUR ein. Bei 40,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.762 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 28,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,89 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,66 EUR je Daimler Truck-Aktie.

