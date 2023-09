Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 33,68 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,68 EUR ab. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,75 EUR. Zuletzt wechselten 26.160 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 1,87 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,48 EUR am 30.09.2022. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 49,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.880,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,40 EUR je Aktie belaufen.

