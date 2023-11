Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,44 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 29,44 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,64 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 29,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 377.229 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 16,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,35 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 47,14 EUR angegeben.

Am 07.11.2023 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.860,00 EUR im Vergleich zu 13.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 21.03.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,34 EUR fest.

