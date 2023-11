Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag gefragt

Daimler Truck im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 29,56 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 29,56 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 29,56 EUR. Mit einem Wert von 29,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 49.314 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR an. 16,07 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,73 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,14 EUR.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 13.860,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,34 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

