Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 33,82 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 33,82 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 33,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.831 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,41 EUR erreichte der Titel am 20.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 1,74 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 22,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.860,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,43 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

