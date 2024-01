Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Montagnachmittag an

Daimler Truck im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 31,32 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 31,32 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 31,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 551.438 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,44 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,96 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,97 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,83 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Daimler Truck-Aktie.

