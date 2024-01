Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag stärker

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 31,34 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 31,34 EUR. Bei 31,39 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.232 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 34,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Abschläge von 12,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.860,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

