Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,37 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,37 EUR nach oben. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 781.569 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 37,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Abschläge von 24,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,60 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.860,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR in den Büchern standen.

Am 01.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

