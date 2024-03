Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,66 EUR.

Mit einem Kurs von 46,66 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,70 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,48 EUR aus. Bei 46,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 20.392 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Gewinne von 2,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,91 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,30 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 52,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.950,00 EUR im Vergleich zu 14.783,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Daimler Truck am 03.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,65 EUR im Jahr 2024 aus.

