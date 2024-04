Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Montagvormittag nach

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 43,47 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 43,47 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 43,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 51.646 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. 9,59 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 36,58 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,14 EUR.

Daimler Truck gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 14.950,00 EUR gegenüber 14.783,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

TRATON-Aktie gefragt: MAN testet fahrerlosen Lastwagen auf der Autobahn

Daimler Truck-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Daimler Truck-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Abgaben