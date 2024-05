Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 38,87 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 38,87 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 38,81 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 144.325 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 22,56 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Abschläge von 29,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,01 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 56,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,62 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

