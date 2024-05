Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roten Vorzeichen

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 38,98 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 38,98 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,95 EUR. Bei 39,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 32.482 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,22 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 41,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

