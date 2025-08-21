Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag in Grün

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 40,56 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 40,56 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,58 EUR. Bei 40,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 49.959 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,76 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,00 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,66 EUR je Aktie aus.

