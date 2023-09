Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 33,49 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 33,49 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,34 EUR ab. Bei 33,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 268.344 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 2,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 22,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 49,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,29 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,40 EUR je Aktie.

