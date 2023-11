Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 29,46 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 29,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 192.281 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,46 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 6,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,14 EUR an.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 13.860,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,35 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

