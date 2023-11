Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,53 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,53 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,47 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 28.933 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,19 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (27,57 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13.860,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,35 EUR je Daimler Truck-Aktie.

