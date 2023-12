Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit KursVerlusten

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 33,95 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 33,95 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,85 EUR nach. Bei 33,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.833 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 34,41 EUR markierte der Titel am 20.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 1,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,57 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 18,79 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Aktie aus.

