Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 31,45 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,47 EUR. Zuletzt wechselten 172.301 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 34,44 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 9,51 Prozent zulegen. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,83 EUR angegeben.

Am 07.11.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 13.860,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

