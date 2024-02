Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 36,55 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 36,55 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,55 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,28 EUR. Zuletzt wechselten 30.672 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 24,57 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,60 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.860,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR in den Büchern standen.

Am 01.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Nachmittag