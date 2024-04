Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 43,21 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 43,21 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 43,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 43,14 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.292 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 9,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 56,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,04 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,14 EUR.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 03.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Handelsende zu

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit Kursplus

Daimler Truck erzielt Fortschritt beim schnellen Laden von E-Lkw - Aktie dennoch tiefer