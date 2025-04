Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittwochnachmittag ins Plus

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 34,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 34,36 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,85 EUR aus. Mit einem Wert von 34,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 852.573 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 16,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,94 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 14.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 1,48 EUR im Vorjahresquartal. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Hino Motors und Mitsubishi Fuso planen offenbar Zusammenschluss - Hino Motors-Aktie steigt

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Daimler Truck-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Daimler Truck-Aktie