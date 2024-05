Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,40 EUR nach oben.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.571 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 17,30 Prozent niedriger. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 42,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 03.05.2024. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie verdient. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,62 EUR je Daimler Truck-Aktie.

