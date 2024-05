Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,40 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,52 EUR an. Bei 39,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.032 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 20,91 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Abschläge von 30,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,62 EUR im Jahr 2024 aus.

