Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag verlustreich

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,44 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 33,44 EUR nach. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,39 EUR nach. Bei 33,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.299 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 2,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 47,00 EUR.

