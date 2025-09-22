Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag im Aufwind

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 37,78 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,94 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.241 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,98 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,68 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 11,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

