Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Vormittag zu

Daimler Truck im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 30,04 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:21 Uhr 0,7 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.093 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,31 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 12,45 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 24,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,88 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie verdient. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

