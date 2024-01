Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 32,31 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 32,31 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,54 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,00 EUR. Bisher wurden heute 427.013 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 34,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 6,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 17,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,83 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 13.860,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer