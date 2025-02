Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 42,44 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 42,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 42,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 296.236 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). 12,25 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 30,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,29 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 19.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,15 EUR fest.

