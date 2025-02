Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 41,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 41,85 EUR zu. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 42,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 528.608 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 12,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2024. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,86 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt am Mittwochnachmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün