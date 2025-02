Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag gefragt

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 42,36 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 42,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 42,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,50 EUR. Zuletzt wechselten 52.423 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,46 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 43,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,19 Prozent zurück. Hier wurden 13,14 Mrd. EUR gegenüber 13,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,15 EUR im Jahr 2024 aus.

