Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 38,79 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 38,79 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,01 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 228.128 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,46 EUR) erklomm das Papier am 03.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,67 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,56 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 14.03.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,66 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag