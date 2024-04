Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 43,29 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 43,29 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,00 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,37 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 222.820 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 9,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,14 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

