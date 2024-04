Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verliert am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 43,25 EUR ab.

Um 15:50 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,25 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 43,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,37 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 382.534 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Mit einem Zuwachs von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Abschläge von 36,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,04 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,14 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,78 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je Daimler Truck-Aktie.

