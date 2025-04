Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Daimler Truck

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 33,36 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 33,36 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88.950 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,24 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 14.05.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,33 EUR fest.

